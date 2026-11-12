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VIDEO: स्लोवाकिया के पेट्रोलिना और जैकब ने हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

Alka Tyagi

Updated Thu, 12 Nov 2026 01:21 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 01:21 PM IST







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धर्मनगरी हरिद्वार में सनातन संस्कृति और भारतीय वैवाहिक परंपराओं के प्रति विदेशी जोड़े का आकर्षण देखने को मिला। स्लोवाकिया से आए पेट्रोलिना और जैकब ने कुंभनगरी हरिद्वार में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह रचाकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। ... और पढ़ें

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