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अनोखी शादी: स्लोवाकिया से हरिद्वार आकर एक दूजे के हुए पेट्रोलिना और जैकब, हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

Thu, 12 Nov 2026 12:59 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 12:59 PM IST
सार

हरिद्वार में सनातन संस्कृति का अनूठा रंग देखने को मिला, जब स्लोवाकिया से आए पेट्रोलिना और जैकब ने मां गंगा को साक्षी मानकर हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए और सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया।

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Petrolina and Jakub from Slovakia doing marriage In Haridwar according to Hindu rituals
हरिद्वार में विदेशी जोड़े की शादी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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धर्मनगरी हरिद्वार में सनातन संस्कृति और भारतीय वैवाहिक परंपराओं के प्रति विदेशी जोड़े का आकर्षण देखने को मिला। स्लोवाकिया से आए पेट्रोलिना और जैकब ने कुंभनगरी हरिद्वार में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह रचाकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया।

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धर्मशाला में आयोजित विवाह समारोह में पुरोहित डॉ. प्रतीक मिश्रपुरी ने कई विद्वान पंडितों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में संपन्न कराईं। इस पावन अवसर का साक्षी राजघाट बना, जहां मां गंगा की कल-कल बहती धारा के बीच वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति-रिवाजों से रचाई शादी

विवाह समारोह में वर-वधू ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और सात जन्मों तक एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच संपन्न हुए इस विवाह ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की वैश्विक स्वीकार्यता की एक सुंदर तस्वीर पेश की।

इस अवसर पर डॉ. प्रतीक मिश्रपुरी ने कहा कि आज समाज में तलाक जैसी बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच विदेशी जोड़ों का सनातन संस्कृति और हिंदू विवाह परंपराओं की ओर आकर्षित होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिना और जैकब ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया है।

विवाह संपन्न होने के बाद नवदंपती अपने देश स्लोवाकिया लौट जाएंगे। हरिद्वार की पावन धरती और मां गंगा के तट पर संपन्न हुआ यह विवाह उनके जीवन की यादगार स्मृति बन गया।

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