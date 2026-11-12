अनोखी शादी: स्लोवाकिया से हरिद्वार आकर एक दूजे के हुए पेट्रोलिना और जैकब, हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति-रिवाजों से रचाई शादी

विवाह समारोह में वर-वधू ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और सात जन्मों तक एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच संपन्न हुए इस विवाह ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की वैश्विक स्वीकार्यता की एक सुंदर तस्वीर पेश की।



इस अवसर पर डॉ. प्रतीक मिश्रपुरी ने कहा कि आज समाज में तलाक जैसी बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच विदेशी जोड़ों का सनातन संस्कृति और हिंदू विवाह परंपराओं की ओर आकर्षित होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिना और जैकब ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया है।



विवाह संपन्न होने के बाद नवदंपती अपने देश स्लोवाकिया लौट जाएंगे। हरिद्वार की पावन धरती और मां गंगा के तट पर संपन्न हुआ यह विवाह उनके जीवन की यादगार स्मृति बन गया।