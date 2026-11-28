{"_id":"6b0ab599e17a99569d0bc67e","slug":"video-haridwaradg-ap-anshuman-inaugurated-rishikul-police-line-for-kumbh-mela-2027-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"एडीजी एपी अंशुमान ने किया कुंभ मेला-2027 की पुलिस लाइन ऋषिकुल का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एडीजी एपी अंशुमान ने किया कुंभ मेला-2027 की पुलिस लाइन ऋषिकुल का उद्घाटन
एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान ने आज पुलिस लाइन ऋषिकुल कुंभ मेला-2027 का विधिवत उद्घाटन किया। सलामी लेने के बाद उन्होंने रिबन काटा और पूजा-अर्चना कर पुलिस लाइन का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने टेंट में बनाई गई बैरकों, अस्थायी जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय सहित अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का जायजा लिया। साथ ही अभिलेखों का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।