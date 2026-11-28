हरिद्वार: निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज ब्रह्मलीन, संत समाज में शोक की लहर
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 28 Nov 2026 02:11 PM IST
सार
स्वामी विशोकानंद भारती महाराज के निधन से आध्यात्मिक जगत में शोक का माहौल है। उनके ब्रह्मलीन होने पर संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। संत समाज ने इसे आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
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विस्तार
निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके निधन की खबर से संत समाज और श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। संत-महात्माओं ने उनके ब्रह्मलीन होने पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके निधन को आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है।
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