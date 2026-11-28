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निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके निधन की खबर से संत समाज और श्रद्धालुओं में शोक की लहर है। संत-महात्माओं ने उनके ब्रह्मलीन होने पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके निधन को आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है।