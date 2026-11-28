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हरिद्वार में 11 स्थानों पर आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, परखी गई तैयारियां

विशाल कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 04:15 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 04:15 PM IST







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हरिद्वार में आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर जिले के 11 अलग-अलग स्थानों पर मॉक अभ्यास किया गया। इस दौरान बाढ़, भगदड़, अग्निकांड, भूकंप और सड़क दुर्घटना जैसी आपातकालीन परिस्थितियां तैयार की गईं। अभ्यास के जरिए प्रशासन और संबंधित विभागों की तत्परता, उपलब्ध संसाधनों और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता को परखा जा रहा है। ... और पढ़ें

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