उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ सूखी ठंड का असर बढ़ने लगा है। मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक कोहरे की दस्तक ठंड को और बढ़ाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों के साथ हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कोहरा छाने की संभावना जताई है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है।

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