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हरिद्वार: जलभराव की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, विधायक के खिलाफ की नारेबाजी

Sun, 06 Sep 2026 08:44 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:44 PM IST
Haridwar: Women protest over waterlogging issue, raise slogans against the MLA
श्यामपुर। कांगड़ी कार्यालय में प्रेस वार्ता से पहले जलभराव की समस्या को लेकर गली नम्बर 5 ओर 6 पांच के स्थानीय लोग और महिलाओं ने हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा के खिलाफ लगाए नारेबाजी और हंगामा।
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