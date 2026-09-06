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हरिद्वार: जलभराव की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, विधायक के खिलाफ की नारेबाजी

Alka Tyagi

Updated Sun, 06 Sep 2026 08:44 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 08:44 PM IST







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श्यामपुर। कांगड़ी कार्यालय में प्रेस वार्ता से पहले जलभराव की समस्या को लेकर गली नम्बर 5 ओर 6 पांच के स्थानीय लोग और महिलाओं ने हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा के खिलाफ लगाए नारेबाजी और हंगामा। ... और पढ़ें