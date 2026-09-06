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Haridwar News: विधायक अनुपमा रावत की प्रेस वार्ता में हंगामा, बोलीं- यह सोची-समझी साजिश

Sun, 06 Sep 2026 06:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:15 PM IST
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Uproar at MLA Anupama Rawat's press conference
फोटो
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- दो साल से जलभराव से जूझ रहे ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी
श्यामपुर। जलभराव से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा विधायक अनुपमा रावत पर पड़ा फूटा। उन्होंने कांगड़ी ग्राम पंचायत कांग्रेस कार्यालय में उस वक्त जमकर हंगामा किया जब विधायक प्रेस वार्ता कर रही थीं। ग्रामीणों और महिलाओं ने अचानक कार्यालय में पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
गली नंबर 5 और 6 की आक्रोशित महिलाओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि वे पिछले दो वर्षों से क्षेत्र में हो रहे गंभीर जलभराव से परेशान हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आईं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान हाईवे का पूरा पानी गांव और उनकी गलियों में भर जाता है। इससे घरों में रखा सारा सामान खराब हो जाता है।
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मामले को बढ़ता देख विधायक अनुपमा रावत ने विरोध कर रही महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जलभराव की समस्या का जल्द-से-जल्द समाधान किया जाएगा।
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हालांकि, इस दौरान हुए घटनाक्रम पर विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है और इसका एक तरीका होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस वार्ता में हंगामा करना और सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाना यह साफ दर्शाता है कि यह विरोध पूरी तरह से सोची-समझी साजिश के तहत कराया गया था।
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