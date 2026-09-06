हरिद्वार में हादसा: कांगड़ी फ्लाईओवर पर कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो किशोरों की मौके पर मौत

हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। कांगड़ी फ्लाईओवर पर कार ने स्कूटी से श्यामपुर की ओर जा रहे दो किशोरों की बाइट को टक्कर मार दी। हादसे में 14 और 16 साल के दोनों किशोरों की मौत हो गई।

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