हरिद्वार: नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग की सख्ती, 187 चालान, सात वाहन सीज

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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीमों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बीएचईएल, सिडकुल, बहादराबाद एवं रोड़ी बेलवाला सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अभियान में विभिन्न अभियोगों में कुल 187 चालान किए गए तथा 7 वाहन सीज किए गए।

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