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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   A double-lane bridge will be constructed on the causeway near Ranipur Jhal; a major gift to be funded through the Kumbh budget.

रानीपुर झाल के पास रपटे पर बनेगा डबल लेन पुल, कुंभ बजट से मिलेगी बड़ी सौगात

Sun, 15 Nov 2026 12:11 AM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:11 AM IST
A double-lane bridge will be constructed on the causeway near Ranipur Jhal; a major gift to be funded through the Kumbh budget.
हरिद्वार में रानीपुर झाल के पास रपटे पर डबल लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। मानसून के दौरान इस रपटे पर पानी के तेज बहाव में कई लोग बह चुके हैं। पुल बनने से शिवालिकनगर, रोशनाबाद के साथ सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कुंभ नगरी से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कुंभ मेले के दौरान पीएसी सुभाषनगर के रास्ते आवागमन सुगम हो सकेगा और रपटे की समस्या से भी राहत मिलेगी।
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