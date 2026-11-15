हरिद्वार: पर्यटकों के लिए खुले राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट, चीला व मोतीचूर रेंज में कर सकेंगे जंगल सफारी

राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल के गेट एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। चीला, मोतीचूर, रानीपुर और चिल्लावाली-मोहंड रेंज में नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार की चीला रेंज में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद सफारी गेट का उद्घाटन किया गया।

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इस मौके पर नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के चेयरमैन राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने पूजा-अर्चना के बाद सफारी सत्र का शुभारंभ किया और कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।