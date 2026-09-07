हरिद्वार: हल्द्वानी प्रकरण को जातिवादी रंग देने का आरोप, देवपुरा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

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हरिद्वार के देवपुरा चौक पर हल्द्वानी प्रकरण को जातिवादी रंग देने और दलित समाज की भावनाओं को आहत करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाज़ी की एवं कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री खजान दास सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद है।

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