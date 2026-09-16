हरिद्वार-रुड़की में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की टीम का छापा

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जीएसटी में गड़बड़ी की आशंका पर राज्य कर विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को हरिद्वार और रुड़की में पांच प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। खरीद-बिक्री के दस्तावेजों और मौके पर मौजूद स्टॉक का मिलान किया गया। जांच में अभिलेखों और स्टॉक में अंतर मिलने पर विभाग ने दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। पांचों स्थानों से 38.90 लाख टैक्स वसूल किया गया।

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