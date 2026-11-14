चंपावत: जिला विज्ञान महोत्सव में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

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उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से विद्यालयी शिक्षा विभाग ने एपीजे अब्दुल कलाम जिला विज्ञान महोत्सव का आयोजन पीएम श्री अटल उत्कृष्ट शहीद राहुल रैंसवाल जीआईसी में किया गया। महोत्सव में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने विज्ञान आधारित मॉडलों, परियोजनाओं और नाटक के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, रचनात्मक सोच और तकनीकी समझ का प्रदर्शन किया।

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