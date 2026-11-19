{"_id":"6aff2b7704394a1929098be4","slug":"video-champawat-farmers-loan-distribution-fair-inaugurated-loan-checks-worth-rs-70-lakh-distributed-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चंपावत किसान ऋण वितरण मेले का शुभारंभ, 70 लाख रुपये के ऋण चेक वितरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: चंपावत किसान ऋण वितरण मेले का शुभारंभ, 70 लाख रुपये के ऋण चेक वितरित
चंपावत। चंपावत बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति के सभागार में सहकारिता विभाग के वृहद किसान ऋण वितरण मेले का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, अति विशिष्ट अतिथि पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडे, कूमांर्चल बैंक निदेशक विकास साह, केएमवीएन निदेशक रोहित बिष्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों को 70 लाख के चेक बांटे गए। बृहस्पतिवार को समिति अध्यक्ष मंजू साह की अध्यक्षता और सचिव महेश सिंह बोहरा के संचालन में मेला हुआ। सहकारिता विभाग के सुभाष गहतोड़ी ने विभागीय योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मिलेट मिशन योजना, जन औषधि केंद्र, जन सुविधा केंद्र, माधव सिंह भंडारी योजना, मुर्गी पालन योजना एवं अन्य भंडार आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।