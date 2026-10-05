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वीडियो: डीएम मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की

Mon, 05 Oct 2026 11:16 PM IST
Heera
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Updated Mon, 05 Oct 2026 11:16 PM IST
Champawat DM Manish Kumar reviewed the CM Helpline.
चंपावत जिला सभागार में सोमवार को डीएम मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित 92 शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पुलिस विभाग में सर्वाधिक 17 शिकायतें लंबित पाई गईं। जिलाधिकारी ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को प्राथमिकता देने को कहा।
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