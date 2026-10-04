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बारिश थमने में बाद पहाड़ों में मौसम हुआ सुहावना, बदरीनाथ धाम में बढ़ी भीड़

Alka Tyagi

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST







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बदरीनाथ धाम में मौसम बना सुहावना। खुशनुमा मौसम के बीच श्रद्धालु पहुँच रहे है बदरीनाथ धाम। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से बड़ी चहलत पहल। अब तक धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुचा 1852327। ... और पढ़ें

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