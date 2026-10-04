फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Opposed the mandatory requirement of TET.

Chamoli News: टीईटी की अनिवार्यता का विरोध किया

Sun, 04 Oct 2026 06:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 04 Oct 2026 06:18 PM IST
विज्ञापन
Opposed the mandatory requirement of TET.
कर्णप्रयाग। रविवार को जीआईसी में राजकीय शिक्षक संघ चमोली की बैठक जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एलटी संवर्ग के शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता का विरोध किया गया। वर्ष 2014 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, शिक्षकों की दुर्गम-सुगम की सेवाओं को पोर्टल पर प्रदर्शित करने आदि समस्याओं के निराकरण आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में संघ के मंत्री बीरेंद्र सिंह नेगी, संगठन मंत्री बलवंत सिंह बिष्ट, कल्पना बेन गौतम, अतीश चंद्र खंडूड़ी आदि ने विचार व्यक्त किए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed