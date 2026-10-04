Chamoli News: क्विज में राधिका, भाषण में कुमकुम प्रथम

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देवाल। राजकीय इंटर कॉलेज बोरागाड़ में आयोजित संकुल स्तरीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव के तहत हुई क्विज प्रतियोगिता में हाईस्कूल रैन की राधिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में आयोजित संकुल स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता में हाईस्कूल के विपिन ने प्रथम और कुमकुम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में इंटर कॉलेज बोरागाड़ के कुमकुम प्रथम और रैन की दीपा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्विज में रैन की राधिका ने पहला और बोरागाड़ के जय प्रकाश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के बाद विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षक दीपा बिष्ट, सुमनलता, दीपा गड़िया, नरेंद्र बुटोला और निमेष चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद