Chamoli News: चुफलागाड पर बनी अस्थायी पुलिया, लोगों को मिली राहत

लोगों ने स्थायी पुल निर्माण की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीनंदानगर। चुफलागाड पर एक साल पहले आपदा में बहे लाल पुल के स्थान पर आखिरकार दोबारा अस्थायी पुलिया का निर्माण कर दिया गया है। इससे बस स्टेशन से पुराने बाजार तक आवाजाही करने वाले लोगों को राहत मिली है।बीते वर्ष 17 सितंबर को आई आपदा में अंग्रेजों के जमाने में बना लोहे का पुल बह गया था। इसे स्थानीय लोग लाल पुल के नाम से जानते थे। पुल बहने के बाद बस स्टेशन से पुराने बाजार जाने वाला यह मुख्य मार्ग बंद हो गया था। लोगों को आवाजाही के लिए करीब दो किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। बाद में यहां बनाई गई अस्थायी पुलिया इस वर्ष बरसात में बह गई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष बीना रोतैला ने बताया कि लोगों की आवाजाही सुचारु करने के लिए पंचायत की ओर से अस्थायी पुलिया का निर्माण कराया गया है। पुलिया बनने से लोगों की बाजार आने-जाने की सुविधा आसान हो गई है। व्यापार संघ अध्यक्ष नंदन सिंह रावत का कहना है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है जिससे लोगाें को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द स्थायी पुल का निर्माण कराने की मांग की। संवाद