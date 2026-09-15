{"_id":"6aa8f50e8b7d1dac2200d9fe","slug":"video-karnaprayag-nauti-state-highway-blocked-at-chaundli-due-to-debris-chamoli-news-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मलबा आने से चौण्डली में कर्णप्रयाग-नौटी स्टेट हाईवे बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा आने के कारण दो मोटर मार्ग प्रभावित हो गए हैं। कर्णप्रयाग-नौटी स्टेट हाईवे चौण्डली के पास मलबा आने से पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं, कर्णप्रयाग-नैनीसेण मोटर मार्ग भी मलबा आने के कारण बंद पड़ा हुआ है। दोनों मार्गों के बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

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