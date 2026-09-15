{"_id":"6aa953f3230c3115e3055696","slug":"video-maa-nanda-doli-and-lokjat-procession-reach-mundoli-grand-welcome-at-pilkhad-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रद्धा और आस्था की यात्रा: मुंदोली पहुंची मां नंदा की डोली व लोकजात यात्रा, पिलखडा में हुआ भव्य स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रद्धा और आस्था की यात्रा: मुंदोली पहुंची मां नंदा की डोली व लोकजात यात्रा, पिलखडा में हुआ भव्य स्वागत
देवाल। लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक श्री नंदा राज राजेश्वरी लोकजात यात्रा श्रद्धालुओं के जयकारों और पारंपरिक वाद्यों की मधुर ध्वनि के बीच माँ नंदा की डोली मंगलवार को फल्दियागांव से प्रस्थान कर कांडेई, पिलखडा, ल्वाणी, हरनी- बगडीगाण होते हुए रात्रि विश्राम के लिए मुन्दोली गाँव पहुँच गई है। मुन्दोली पहुँचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने माँ की डोली का मांगलगीत दैणा होया खोली का गणेशा हे, दैणा होया मोरी का नारेणा हे---से भव्य स्वागत किया। बुधवार को लोकजात यात्रा और मां नंदा की डोली लोहाजंग से होते हुए आवादी के अंतिम गांव वाण पहुंचेगी, जहाँ यात्रा का रात्रि प्रवास होगा। विभिन्न क्षेत्रों से आए सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहले ही अंतिम गाँव वाण में डेरा डाले हुए हैं। पूरे क्षेत्र में माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। यात्रा को सकुशल संपन्न कराने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम आला अधिकारी नंदा लोक जात यात्रा और बड़ी जात की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस यात्रा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई माँ नंदा की एक झलक पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। यशवंत बडियारी
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।