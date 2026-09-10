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ज्योतिर्मठ: गुजरात के यात्रियों को लेकर बदरीनाथ से लौट रही बस के हुए ब्रेक फेल

अमन मैथानी

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:10 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:10 PM IST







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बदरीनाथ धाम से गुजरात के 25 यात्रियों को लेकर ऋषिकेश लौट रही बस के लामबगड़ के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए। इससे बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी की ओर झूल गई। हालांकि, बस नदी में गिरने से बाल-बाल बच गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ... और पढ़ें

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