कर्णप्रयाग में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर निकली भव्य झांकी

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कर्णप्रयाग में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के विभिन्न स्कूलों और विश्व हिंदू परिषद की ओर से झांकी निकाली गई। सरस्वती शिशु मंदिर के नन्हे-मुन्ने बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण कर झांकी में शामिल हुए। विद्या मंदिर के बच्चों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। मुख्य बाजार समेत विभिन्न बाजारों और सड़कों से निकली झांकी को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता नजर आई। झांकी के माध्यम से सनातन धर्म और संस्कृति का संदेश दिया गया।

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