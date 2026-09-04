गोपेश्वर में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी, गोपीनाथ मंदिर में महिलाओं ने झुलाया कान्हा

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गोपेश्वर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। बच्चे राधा-कृष्ण की वेशभूषा में मंदिरों में पहुंचे और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गोपीनाथ मंदिर परिसर में लगे झूले में महिलाओं ने भगवान कृष्ण को झूला झुलाया। चमोली जिले में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बदरीनाथ धाम में भी विशेष तैयारियां की गई हैं और मंदिर को बिजली की लड़ियों से सजाया गया है।

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