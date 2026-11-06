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गैरसैंण: आरएसएस के पूर्व प्रचारक मनोज नेगी ने पेश की भाजपा से प्रत्याशी बनने की दावेदारी

Alka Tyagi

Updated Fri, 06 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 03:58 PM IST







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आरएसएस के स्वयं सेवक व पूर्व प्रचारक गैरसैंण निवासी मनोज नेगी ने पत्रकार वार्ता में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के लिए भाजपा से प्रत्याशी बनने की दावेदारी पेश। ... और पढ़ें

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