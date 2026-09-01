माईथान मेले में दिखे लोक संस्कृति के रंग

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गैरसैण के माईथान में आयोजित श्रीकृष्णजन्माष्टमी महाकौथिग के दुसरे दिन मेला मंच पर लोक संस्कृति के रंग दिखे। मेले में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्कूली बच्चों एवं लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतिया दीं। भारी बारिश के बावजूद मेले में काफी संख्या में लोग पहुंचे।

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