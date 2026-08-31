{"_id":"6a958e99ebb137890800721d","slug":"video-karnaprayag-24-families-from-bahugunanagar-agreed-to-compensation-only-one-from-subhashnagar-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: बहुगुणानगर के 24 परिवारों ने मुआवजे पर सहमति दी, सुभाषनगर से केवल एक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्णप्रयाग: बहुगुणानगर के 24 परिवारों ने मुआवजे पर सहमति दी, सुभाषनगर से केवल एक
भूधंसाव से प्रभावित बहुगुणानगर और सुभाषनगर के निवासियों के साथ स्थानीय प्रशासन ने एक बैठक की। इस बैठक में बहुगुणानगर के सभी 24 परिवारों ने मुआवजे पर आम सहमति जताई। वहीं, सुभाषनगर के आठ में से केवल एक परिवार ने मुआवजे के लिए सहमति दी।
नगर पालिका के बहुगुणानगर और सुभाषनगर में करीब 38 परिवार भूधंसाव की आपदा से लंबे समय से प्रभावित हैं। बहुगुणान में सिंचाई विभाग सुरक्षा कार्य कर रहा है। लेकिन सुभाषनगर में अभी सुरक्षा कार्य स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। करीब 38 परिवारों में कुछ को मुआवजा एनएच की ओर से मिल गया है। जबकि शेष मुआवजा की मांग कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने सोमवार को प्रभावितों के साथ बैठक की। आपदा प्रबंधन सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में बहुगुणानगर के 24 प्रभावित परिवार मुआवजा मिलने के बाद अपनी जमीन छोड़ने पर सहमति दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।