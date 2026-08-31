{"_id":"6a958e99ebb137890800721d","slug":"video-karnaprayag-24-families-from-bahugunanagar-agreed-to-compensation-only-one-from-subhashnagar-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: बहुगुणानगर के 24 परिवारों ने मुआवजे पर सहमति दी, सुभाषनगर से केवल एक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भूधंसाव से प्रभावित बहुगुणानगर और सुभाषनगर के निवासियों के साथ स्थानीय प्रशासन ने एक बैठक की। इस बैठक में बहुगुणानगर के सभी 24 परिवारों ने मुआवजे पर आम सहमति जताई। वहीं, सुभाषनगर के आठ में से केवल एक परिवार ने मुआवजे के लिए सहमति दी। नगर पालिका के बहुगुणानगर और सुभाषनगर में करीब 38 परिवार भूधंसाव की आपदा से लंबे समय से प्रभावित हैं। बहुगुणान में सिंचाई विभाग सुरक्षा कार्य कर रहा है। लेकिन सुभाषनगर में अभी सुरक्षा कार्य स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। करीब 38 परिवारों में कुछ को मुआवजा एनएच की ओर से मिल गया है। जबकि शेष मुआवजा की मांग कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने सोमवार को प्रभावितों के साथ बैठक की। आपदा प्रबंधन सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में बहुगुणानगर के 24 प्रभावित परिवार मुआवजा मिलने के बाद अपनी जमीन छोड़ने पर सहमति दी।

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