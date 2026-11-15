{"_id":"6af9c50fd590bb667d060b5f","slug":"video-chamoli-half-marathon-competition-organized-by-the-hashtag-bliber-foundation-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली: हैशटैग ब्लिबर फाउंडेशन की ओर से हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थराली। हैशटैग ब्लिबर फाउंडेशन के द्वारा रविवार 15 नवंबर को ग्वाल्दम से तलवाड़ी के बीच 21 किमी के हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें पांच सौ पचास प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। तीन आयु वर्ग के पुरुष और महिला प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता हुई। जिसमें 20 से 40 पुरुष आयु वर्ग में लोकेश कुमार ने एक घंटा 20 मिनट में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्रात किया। दूसरे स्थान पर विपिन चंद्र और तीसरे स्थान पर सौरव सिंह रहे। वहीं महिला वर्ग में दिव्या रावत प्रथम, खुशी गोस्वामी दूसरे किरन टम्टा तीसरे स्थान पर रही। 40 से 50 आयु वर्ग में मनोज सिंह प्रथम और महिला मीना कंडारी पहले स्थान पर रही। 50 से अधिक आयु वर्ग में नरेश चंद्र डोबरियाल पहले स्थान पर रहे।

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