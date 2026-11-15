{"_id":"6af9c50fd590bb667d060b5f","slug":"video-chamoli-half-marathon-competition-organized-by-the-hashtag-bliber-foundation-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली: हैशटैग ब्लिबर फाउंडेशन की ओर से हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चमोली: हैशटैग ब्लिबर फाउंडेशन की ओर से हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन
थराली। हैशटैग ब्लिबर फाउंडेशन के द्वारा रविवार 15 नवंबर को ग्वाल्दम से तलवाड़ी के बीच 21 किमी के हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें पांच सौ पचास प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। तीन आयु वर्ग के पुरुष और महिला प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता हुई। जिसमें 20 से 40 पुरुष आयु वर्ग में लोकेश कुमार ने एक घंटा 20 मिनट में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्रात किया। दूसरे स्थान पर विपिन चंद्र और तीसरे स्थान पर सौरव सिंह रहे। वहीं महिला वर्ग में दिव्या रावत प्रथम, खुशी गोस्वामी दूसरे किरन टम्टा तीसरे स्थान पर रही। 40 से 50 आयु वर्ग में मनोज सिंह प्रथम और महिला मीना कंडारी पहले स्थान पर रही। 50 से अधिक आयु वर्ग में नरेश चंद्र डोबरियाल पहले स्थान पर रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।