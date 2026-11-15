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Chamoli News: पार्किंग में खड़े वाहन में लगी आग

Sun, 15 Nov 2026 04:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 15 Nov 2026 04:31 PM IST
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Fire breaks out in a vehicle parked in the parking area
फोटो
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गोपेश्वर। विकास भवन के सामने नगर निगम की पार्किंग में खड़े एक वाहन में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। वाहन से आग की तेज लपटें उठने लगीं। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन गोपेश्वर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने वाली टीम में लीडिंग फायरमैन अतर सिंह राणा, चालक नितिन जोशी, फायरमैन परविंद्र सिंह चौहान, प्रेम प्रकाश और पवन सिंह शामिल रहे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संवाद
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