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Chamoli News: पर्यावरण संरक्षण की अपील की

Sun, 15 Nov 2026 04:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 15 Nov 2026 04:33 PM IST
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Made an appeal for environmental conservation
गोपेश्वर/पोखरी। बाल दिवस पर नंदानगर विकासखंड के ग्राम सैती स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में समलौण आंदोलन के तहत अमरूद का पौधा रोपा गया। पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुशाल सिंह नेगी ने ली। कार्यक्रम का संचालन समलौण आंदोलन की संयोजिका नंदा देवी जोशी ने किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील की। इधर, राबाइंका पोखरी में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। संवाद
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