{"_id":"6aaabbda74b41f32c709610d","slug":"video-chamoli-grand-reunion-of-goddess-nanda-rajrajeshwaris-palanquin-and-the-badi-jaat-yatra-at-wan-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली: वाण में मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली और बड़ी जात यात्रा का भव्य मिलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवाल। बधाड़ की आराध्य देवी मां नंदा की डोली व नंदा बुधवार को लोहाजंग होते हुए देर शाम आबादी के अंतिम गांव वाण पहुंच गई है। देर शाम वाण गांव पहुंची मां नंदा नंदा राजराजेश्वरी की डोली व बडीजात यात्रा में चल रही दशोली की डोली, बंड की डोली व कई गांव से पहुंचे छतोलियों का नंदा चौक में भव्य और भावुक मिलन हुआ। डोली के स्वागत में झोडा का आयोजन हुआ। इस अलौकिक मिलन के साक्षी बनने के लिए देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाण गांव पहुंचे हैं। बृहस्पतिवार को मां नंदाजात और बड़ी जात यात्रा मां नंदा के धर्म भाई लाटू देवता की अगुवाई में वाण गांव से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। वाण से आगे की यात्रा कठिन और निर्जन है। अगला पडाव गैरोली पातल होगा, यहां सभी श्रद्धालु व डोलियां रात्रि प्रवास करेंगे। वाण में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। मां नंदा राजराजेश्वरी और बड़ी जात की डोली के दर्शन पाकर श्रद्धालु भाव-विभोर हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। वाण गांव में रात्रि जागरण और पारंपरिक लोक उत्सव का आयोजन किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र नंदामय हुआ।

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