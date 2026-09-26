{"_id":"6ab7c771fa93e1ae1b0dfe93","slug":"video-administration-strict-on-maintaining-the-sanctity-of-religious-sites-including-badrinath-dham-no-events-allowed-without-permission-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदरीनाथ धाम समेत धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चमोली जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बदरीनाथ धाम समेत सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के आसपास उच्च आवृत्ति वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसे कार्यक्रम, जिनसे धार्मिक स्थलों की गरिमा प्रभावित होती है, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए गए हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के आसपास किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट ही सभी पहलुओं की जांच के बाद जारी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले आयोजक मंडल या आयोजन समिति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें