Chamoli News: 10 वाहनों के किए चालान, ड्रिंक एंड ड्राइव पर चलाया अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:56 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:56 PM IST
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कर्णप्रयाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने लंगासू, कालेश्वर, कर्णप्रयाग, चटवापीपल, गौचर, कमेड़ा में वाहनों की चेकिंग की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आनंद जायसवाल ने बताया कि वाहनों के ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड, दोपहिया वाहन में ट्रिपल राइडिंग, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने, चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 10 चालान किए गए हैं। साथ ही यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर इनसे आठ हजार रुपये का अर्थ दंड लिया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने से रोकने के लिए संचालित अभियान में 100 से अधिक वाहन चालकों का एल्कोमीटर से टेस्ट किया गया। लेकिन अनुमन्य 40 एमजी पर बीएसी से अधिक रीडिंग किसी की नहीं मिली जिसकी वजह से किसी के भी विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। संवाद
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