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चमोली: छात्रसंघ चुनाव, नामांकन रद्द कराने को एबीवीपी का हंगामा, पेट्रोल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ा छात्र

Sat, 26 Sep 2026 07:29 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Renu Saklani Updated Sat, 26 Sep 2026 07:29 PM IST
सार

पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवाद गहरा गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी किशन बर्त्वाल के नामांकन को लेकर एबीवीपी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

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एबीवीपी का हंगामा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी ने एनएसयूआई समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी किशन बर्त्वाल का नामांकन रद्द करने की मांग की। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने चमोली-कुंड हाईवे पर कुछ देर जाम भी लगाया।

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इसी बीच एक छात्र पेट्रोल लेकर महाविद्यालय की छत पर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने फायर वाहन की मदद से नीचे उतारा। एबीवीपी का आरोप है कि पिछले वर्ष किशन बर्त्वाल के खिलाफ महाविद्यालय प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की थी, इसलिए वे चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे।
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प्राचार्य डॉ. एमपी नगवाल ने कहा कि पिछले वर्ष मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया था और इस वर्ष पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशन बर्त्वाल चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह वैध हैं, जबकि एबीवीपी ने चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है।

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