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वीडियो: अल्मोड़ा में उत्साह के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, मल्ला महल में प्रज्जवलित किए गए 51 हजार दीये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के पर अल्मोड़ा जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जिले का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक मल्ला महल रहा, जहां भव्य “आशीर्वाद दीया” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मल्ला महल परिसर को 51 हजार दीपों की रोशनी से जगमगाया गया, जिसने पूरे शहर का मन मोह लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु जीवन, राष्ट्र सेवा और उनके अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर यह घोषणा की गई कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से देशभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक “संकल्प सेवा अभियान” चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की जनहितकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना, जिलेभर में विभिन्न सामाजिक और सेवा गतिविधियां आयोजित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और देश वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान भाजपा के सभी प्रमुख दायित्वधारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान विधायक मोहन सिंह महरा, मेयर अजय वर्मा, विधायक कैलाश शर्मा, रघुनाथ सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, दायत्विधारी गंगा बिष्ट, कुंदन लटवाल, गोविंद पिलख्वाल, दर्शन रावत, रवि रौतेला, ललित लटवाल, मनीष जोशी, सीडीओ रामजी शरण शर्मा, एडीएम युक्ता मिश्र, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा, एसडीएम संजय कुमार आदि मौजूद रहे।
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