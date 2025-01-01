Almora News: घंटिका मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की डगर होगी आसान

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चलनीछीना स्थित घंटिका मंदिर के जल्द नए स्वरूप में लौटने की उम्मीद जगी है। योजना के तहत केएमवीएन मंदिर तक पर्यटकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक किमी मीटर लंबे सीसी पैदल मार्ग का निर्माण करेगा। वहीं मंदिर परिसर में पर्यटकों की सुविधा के लिए टिनशेड का भी निर्माण होगा। इससे बारिश के दौरान दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते और परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी। इससे अंधेरे के बीच आवागमन सुगम हो सकेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी।प्राकृतिक धारे को होगा सौंदर्यीकरणपर्यटकों आकर्षित करने को मंदिर में स्थित प्राचीन धारे के सौंदर्यीकरण की भी योजना है। इस पहल से एक ओर धारे का निर्मल जल पर्यटकों की प्यास बुझाएगा वहीं इससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। धारे का संरक्षण होने से यहां पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी।कोटमंदिर में सौंदर्यीकरण पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति मिलते ही मंदिर में निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। - नीरज नयाल, जेईख् केएमवीएन नैनीताल