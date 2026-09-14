काशी में गणेशजी की आराधना, मराठा गणेश उत्सव में जुटे श्रद्धालु; VIDEO

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काशी में गणेश उत्सव के तहत भगवान गणेश की विधिवत आराधना की गई। काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष आनंद राव शुरूयच ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ भी मौजूद रहे। पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति से सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।

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