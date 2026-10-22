VIDEO: हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश, नाटी इमली में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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नाटी इमली में ऐतिहासिक भरत मिलाप के लिए भगवान के स्वरूप हाथी पर सवार होकर पहुंचे। राजा के स्वरूप को हाथी पर सवार देख श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। जैसे ही भगवान की सवारी नाटी इमली पहुंची, पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। भरत मिलाप देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले से ही जुटे हुए हैं। हाथी पर सवार होकर पहुंचे राजा भरत मिलाप के दौरान भगवान राम और उनके भाइयों के स्वरूपों का मिलन देखने के लिए नाटी इमली में लोगों की भीड़ जुटी है। परंपरा के अनुसार भगवान के स्वरूपों की सवारी निकाली गई। इसमें राजा के स्वरूप हाथी पर सवार होकर पहुंचे। सवारी के नाटी इमली पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। मिलन के दृश्य ने भावुक किया भरत मिलाप के दौरान भगवान राम और भरत के मिलन का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए सबसे भावुक क्षण रहा। भगवान के स्वरूपों के दर्शन के लिए लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मिलन होते ही लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लिया और जय श्रीराम के जयकारे लगाए।

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