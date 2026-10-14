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VIDEO: चाइनीज मांझे से लोगों की जान पर खतरा, सालभर रोक की मांग

किशन चौबे

Updated Wed, 14 Oct 2026 10:50 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 10:50 AM IST







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वाराणसी में सुबह-ए-बनारस क्लब ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। छात्राओं से भाइयों और आसपास के लोगों को चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करने की अपील की गई। संस्था ने प्रशासन से पूरे साल प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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