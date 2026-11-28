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काशी-तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का उद्घाटन शनिवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किए। इसके अलावा काशी-तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से 250 छात्र काशी आए हैं। इन सभी छात्रों ने सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किए। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान छात्रों का भव्य स्वागत किया गया।

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