सोना लूटकांड: सोशल मीडिया ‘विक्टर विनय’ के नाम से था सिपाही का भौकाल, लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखाता था जलवे
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 28 Nov 2026 12:06 PM IST
सार
लखनऊ में सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड विनय शंकर सोशल मीडिया पर भी भौकाल जमाता था। उसकी पहचान ‘विक्टर विनय’ से थी। विनय ने तीन इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो बनाता था।
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विस्तार
लखनऊ में दिल्ली के सराफा कारोबारी से सोना लूट के मामले में जांच के घेरे में आया लाइन बाजार थाने का सिपाही विनय शंकर सोशल मीडिया पर सक्रिय था। सोशल मीडिया पर उसकी पहचान ‘विक्टर विनय’ के नाम से थी।
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रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र के मेहरौरा निवासी विनय साल 2019 में आरक्षी बना था। वह बीते दो साल से लाइन बाजार थाने में तैनात था। इन दिनों कमर दर्द से परेशान था। सोशल मीडिया पर उसकी पहचान इनफ्लुएंसर के तौर पर भी थी। वह अलग-अलग नामों से तीन इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। इनमें ‘विक्टर विनय’ और ‘क्रेजी विनय’ नाम के अकाउंट के बारे में पुलिस को पता चला है।
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विनय के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट आईफोन के साथ तस्वीरें और उसकी भौकाल वाली जिंदगी की झलक दिखाई देती है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक कर रखा था। अब करोड़ों रुपये की कथित लूट के मामले में नाम सामने आने के बाद उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में है।
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मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करने का देता था संदेश
पुलिस ने बताया कि लाइन बाजार थाने में तैनात विनय शंकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड’ यानी मेहनत ज्यादा नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने का संदेश देने वाली पोस्ट भी है। लूटकांड के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद यह पोस्ट भी चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करना किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। मामले में उसकी भूमिका जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
पुलिस ने बताया कि लाइन बाजार थाने में तैनात विनय शंकर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड’ यानी मेहनत ज्यादा नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने का संदेश देने वाली पोस्ट भी है। लूटकांड के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद यह पोस्ट भी चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करना किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। मामले में उसकी भूमिका जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।