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समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में समाजवादी छात्र सभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान छात्र सभा के सदस्यों ने नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव राज सिंह यादव ने भारत सरकार और राष्ट्रपति से मुलायम सिंह यादव को जल्द से जल्द भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नेताजी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में अक्षय पाल, रजत यादव, संजीव यादव, आकाश, शुभम, आदित्य, गोलू सिंह लक्ष्य, अभिषेक मौर्य, सचिन मौर्य और अतुल यादव सहित दर्जनों छात्र उपस्थित रहे।

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