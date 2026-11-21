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वाराणसी: देव दीपावली पर गंगा आरती के लिए घाटों पर तैयारियां तेज

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:34 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:34 PM IST







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देव दीपावली पर गंगा आरती के आयोजन को लेकर घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं। पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। वहीं, गंगा पार आतिशबाजी के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ... और पढ़ें

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