सख्ती: बरात में जाम लगाया तो खैर नहीं, सड़क के एक तिहाई हिस्से पर ही कब्जा; रात 10 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी
वाराणसी में बरात में सड़क का एक-तिहाई हिस्सा ही घेर सकेंगे। इस दौरान जाम लगने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह पाबंदी होगी।
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शादी-विवाह के सीजन में बरात के चलते लगने वाले जाम और डीजे के शोर पर पुलिस सख्त होगी। बरात के दौरान सड़क के एक-तिहाई से अधिक हिस्से पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। बरात निकालने के लिए रस्से का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। वहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे सीज करने के साथ आयोजकों और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को वैवाहिक आयोजनों, बरात और मैरिज लॉन के संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि बरात के कारण मुख्य और संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। बरात निकालने से पहले मैरिज लॉन और बारात घर संचालकों को स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। बिना सूचना बरात निकालने पर कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशों के अनुसार, मैरिज लॉन और बारात घरों में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। वहां आने वाले वाहनों को सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा नहीं किया जा सकेगा। अश्लील और आपत्तिजनक गाने बजाने पर भी रोक रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने मैरिज लॉन और बारात घरों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रखने के साथ अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सभी डीसीपी अपने क्षेत्रों में बरात घर, मैरिज लॉन और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी देंगे।
थाना प्रभारियों को बारात के दौरान यातायात पर लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तिराहों और चौराहों पर रात 11 बजे से यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। यातायात और स्थानीय पुलिस आपसी समन्वय से जरूरत के अनुसार डायवर्जन भी लागू करेगी।