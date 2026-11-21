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वाराणसी: दशाश्वमेध घाट पर हुई हल्की बूंदाबांदी, मौसम हुआ सुहाना

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:45 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:45 PM IST

दशाश्वमेध घाट पर शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे घाट पर मौजूद लोगों को मौसम में बदलाव का एहसास हुआ।

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