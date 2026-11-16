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वाराणसी: छठ के गीतों में खो गईं फ्रांस की लिया, व्रती महिलाओं की भक्ति देख हुईं भावुक
फ्रांस से खास तौर पर छठ पूजा में शामिल होने पहुंचीं काशी, बोलीं- महिलाओं के गीतों की ऊर्जा सीधे दिल तक पहुंचती है
वाराणसी। काशी के राजा घाट पर छठ पूजा के दौरान फ्रांस से आईं लिया आकर्षण का केंद्र रहीं। भारतीय पारंपरिक परिधान में पहुंचीं लिया ने व्रती महिलाओं के बीच बैठकर छठ के पारंपरिक गीत सुने। गीतों की मधुर धुन और महिलाओं की भक्ति देखकर वह भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा में शामिल होना उनके लिए बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव है। वह खास तौर पर इस पर्व में शामिल होने के लिए फ्रांस से वाराणसी आई हैं।
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