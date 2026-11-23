{"_id":"6b03e89d812a80f48f0a57be","slug":"video-varanasi-kalpana-patowary-shares-her-musical-journey-says-folk-music-is-our-identity-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कल्पना पटवारी से खास बातचीत, बोलीं- बाबा विश्वनाथ की कृपा से सजा सुरों का सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। गंगा महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचीं प्रख्यात लोक गायिका कल्पना पटवारी ने कहा कि काशी के कण-कण में शिव और यहां के सुरों में लोक संस्कृति की आत्मा बसती है। गंगा के तट पर गायन करना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से उनका सांगीतिक सफर आगे बढ़ा है। भोजपुरी ने उन्हें जिस तरह अपनाया, वैसा अनुभव उन्हें कहीं और नहीं मिला। चार साल की उम्र से शुरू हुआ संगीत का सफर अपने संगीत के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कल्पना पटवारी ने बताया कि उन्होंने महज चार साल की उम्र में अपने पिता और असम के लोक गायक बिपिन नाथ पटवारी के साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया था। बड़े सपने लेकर मुंबई पहुंचीं तो उन्हें पंजाबी और भोजपुरी सहित कई भाषाओं में गाने के प्रस्ताव मिले। हालांकि, भोजपुरी संगीत और श्रोताओं से उन्हें खास पहचान मिली। उन्होंने चर्चित गीत 'गणेश के पापा' की लोकप्रियता को बाबा भोलेनाथ की कृपा बताया। कहा कि वर्ष 2003 से उनका बनारस आना-जाना लगा हुआ है। यहां हर बार उन्हें आध्यात्मिक सुकून मिलता है। गंगा तट पर गायन आध्यात्मिक अनुभव गंगा महोत्सव में प्रस्तुति को लेकर उत्साहित कल्पना ने कहा कि मां गंगा के तट पर गाना जल और शिव जैसे पंचतत्वों के सामने नतमस्तक होने जैसा है। उन्होंने लाइव शो और स्टूडियो रिकॉर्डिंग के अंतर पर भी बात की। उनके मुताबिक, स्टूडियो में कलाकार अपने शिल्प को निखारता है, जबकि लाइव प्रस्तुति में दर्शकों की तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। लोक संगीत ही फ्यूजन की असली आत्मा फ्यूजन संगीत पर उन्होंने कहा कि इसकी असली आत्मा लोक संगीत में ही है। आज की जेन-जी की आत्मा भी पूरी तरह भारतीय है। उन्होंने बताया कि आगामी 30 नवंबर को पंडित विक्रम घोष के मंच पर शास्त्रीय और लोक संगीत के फ्यूजन की प्रस्तुति देंगी। क्षेत्रीय बोलियों को बचाने की जरूरत कल्पना पटवारी ने कहा कि लुप्तप्राय क्षेत्रीय बोलियों को बचाने के लिए कलाकारों को आगे आना होगा। हाल ही में 'छठ गीत माला' परियोजना के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही और मैथिली को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह भूमि चंपारण और पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत को संगीत के माध्यम से देश के सामने लाना उनका प्रमुख लक्ष्य है।

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