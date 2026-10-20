फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi: Ganga Aarti resumes at its original location at Dashashwamedh Ghat; devotees delighted

वाराणसी: दशाश्वमेध घाट पर अपने मूल स्थान पर शुरू हुई गंगा आरती; श्रद्धालुओं में खुशी

Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
Varanasi: Ganga Aarti resumes at its original location at Dashashwamedh Ghat; devotees delighted
काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की विश्वप्रसिद्ध दैनिक आरती अपने निर्धारित स्थान पर शुरू हो गई है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण पिछले दिनों आरती स्थल को कई बार पीछे करना पड़ा था। जलस्तर घटने और घाट पर जगह उपलब्ध होने के बाद आरती को फिर मूल स्थान पर शुरू किया गया। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहले की तरह घाट की सीढ़ियों पर होने वाली आरती देखने का अवसर मिलेगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बदला गया था स्थल गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अगस्त में दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल को निर्धारित जगह से करीब 15 फीट पीछे करना पड़ा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरती स्थल में बदलाव किया गया था। जलस्तर में और वृद्धि होने पर 17 अगस्त को आरती पांचवीं बार बदली गई और इसे घाट के बजाय छत पर आयोजित करना पड़ा था। उस समय गंगा का पानी घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। जलस्तर घटने से घाटों पर लौटी रौनक सितंबर में गंगा का जलस्तर घटने के बाद घाटों पर गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी थीं। 23 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अस्सी घाट पर गंगा आरती निचली सीढ़ियों पर लौट आई थी, जबकि दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं को नावों से आरती देखने की अनुमति दी गई थी। दशाश्वमेध घाट पर आरती अपने मूल स्थान पर शुरू होने से काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा फिर पहले की तरह नजर आएगी। हालांकि, गंगा के जलस्तर में बदलाव होने पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और आरती आयोजकों को व्यवस्थाओं में फिर बदलाव करना पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Meerut: अखिल भारत हिन्दू महासभा ने नाथूराम गोडसे धाम में किया शस्त्र पूजन

Meerut: Akhil Bharat Hindu Mahasabha performed 'shastra pujan' (worship of weapons) at Nathuram Godse Dham.
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: क्षत्रिय महासभा ने किया शस्त्रों का पूजन और प्रदर्शन

Meerut: Kshatriya Mahasabha performs worship and display of weapons
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: कोतवाली और टीपी नगर में मिला अवैध पटाखों का भंडार, दो लोग पकड़े

Meerut: Stockpile of illegal firecrackers discovered in Kotwali and TP Nagar; two people arrested.
Meerut
20 Oct 2026

कानपुर: भीतरगांव इलाके में रिंद नदी और रामगंगा नहर में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन

Kanpur Immersion of Goddess Durga Idols in Rind River and Ramganga Canal in Bhitargaon Area
Kanpur
20 Oct 2026

रामपुर बुशहर: सराहन दशहरा मेले में देवी-देवताओं का आगमन शुरू, आज निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथयात्रा

sarahan dussehra fair devtas arrival raghunath rath yatra
Rampur Bushahar
20 Oct 2026
विज्ञापन

हसायन में छात्रा श्रेयशी बनीं एक दिन की एसओ

हसायन में छात्रा श्रेयशी बनीं एक दिन की एसओ
Hathras
20 Oct 2026

Meerut: जाट महासभा भवन में शस्त्र पूजन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश

Meerut: 'Shastra Pujan' (worship of weapons) held at Jat Mahasabha Bhawan; conveys the message of the victory of good over evil.
Meerut
20 Oct 2026
विज्ञापन

Meerut: छावनी में दशहरे के मेले की तैयारी पूरी, रावण का पुतला लगाया

Meerut: Preparations for the Dussehra fair in the cantonment area are complete; effigy of Ravana has been set up.
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: छावनी रामलीला में कलाकारों ने किया भव्य मंचन

Meerut: Artists deliver a grand performance at the Cantonment Ramlila
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: जिमखाना मैदान की रामलीला में कुंभकर्ण को नींद से जगाने का मंचन किया

Meerut: The act of waking Kumbhakarna from his slumber was staged during the Ramlila at Gymkhana Ground.
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: रजबन रामलीला में अंगद और सुग्रीव संवाद का मंचन

Meerut: Staging of the dialogue between Angad and Sugriva at the Rajban Ramlila
Meerut
20 Oct 2026

VIDEO: छाता शुगर मिल के लिए हंगामा, पुलिस से भिड़ गए किसान; सामने आया वीडियो

Protest Erupts at Chhata Sugar Mill During Effigy Burning Programme
Mathura
20 Oct 2026

शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से मां-बेटे की मौत

Mother and son killed in road accident in Shahjahanpur
Shahjahanpur
20 Oct 2026

रामपुर बुशहर: निर्विरोध चुनी शलौटा पंचायत को समाजसेवी राजेश गुप्ता ने दिए पांच लाख रुपये

shalouta panchayat rajesh gupta five lakh rupees narkanda
Rampur Bushahar
20 Oct 2026

अपर पुलिस महानिदेशक ने हाथरस में त्योहारों की सुरक्षा जांची

अपर पुलिस महानिदेशक ने हाथरस में त्योहारों की सुरक्षा जांची
Hathras
20 Oct 2026

भिवानी में मंगलामुखी समाज ने दादरी निवासी पर लगाए उत्पीड़न के आरोप, डेरे पर कब्जे का दावा

In Bhiwani, the transgender community has leveled allegations of harassment against a resident of Dadri and claimed control over a *dera* (communal residence).
Bhiwani
20 Oct 2026

Video: आगरा के ओम पैलेस होटल में करीब 24 घंटे रुकी थी श्रद्धा दुबे

Video: आगरा के ओम पैलेस होटल में करीब 24 घंटे रुकी थी श्रद्धा दुबे
Lucknow
20 Oct 2026

Video: अयोध्या में रामपथ पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन

Video: अयोध्या में रामपथ पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन
Ayodhya
20 Oct 2026

Video: लखनऊ में NSUI कार्यकर्ताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, की नारेबाजी

Video: लखनऊ में NSUI कार्यकर्ताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, की नारेबाजी
Lucknow
20 Oct 2026

भिवानी में पुलिस ने पैदल गश्त कर बाजारों व मुख्य मार्गों की निगरानी की, त्योहार पर बढ़ाई पुलिस सुरक्षा

In Bhiwani, police conducted foot patrols to monitor markets and main thoroughfares, and increased security for the festive period.
Bhiwani
20 Oct 2026

हांसी में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न: 9 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में विधायक ने दी बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश

Mass wedding ceremony held in Hansi: MLA conveys message of the victory of good over evil at the weddings of 9 young women from needy families
Hisar
20 Oct 2026

कैथल में 7.50 लाख की सरकारी पाइपें चोरी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, 110 पाइप की बरामद

Accused arrested in case of theft of government pipes worth ₹7.50 lakh in Kaithal; 110 pipes recovered.
Kaithal
20 Oct 2026

भिवानी में एसएफआई और डीवाईएफआई ने किया प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

SFI and DYFI staged a protest in Bhiwani and burned an effigy of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Bhiwani
20 Oct 2026

झज्जर में बिजली विभाग के निजीकरण पर भड़के कर्मचारी, सीएम, केंद्रीय मंत्री के पुतले फूंके

Employees in Jhajjar, outraged over the privatization of the electricity department, burned effigies of the Chief Minister and a Union Minister.
Jhajjar/Bahadurgarh
20 Oct 2026

कांगड़ा: जयसिंहपुर चौगान में आज जलेगा रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला, डिप्टी सीएम करेंगे दशहरा उत्सव का समापन

jaisinghpur dussehra ravan meghnad kumbhkaran effigy burning
Kangra
20 Oct 2026

सुंदर सिंह ठाकुर बोले- कुल्लू दशहरा में निजी वाहनों से बचें, सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल

kullu dussehra public transport appeal sunder singh thakur
Kullu
20 Oct 2026

गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे तूर बंजारा, गुलजार के परिवार को दिया भरोसा

Amit Shah reached Tur Banjara and assured Gulzar’s family.
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

सिरमौर: त्रिलोकपुर मंदिर में विजयदशमी पर शस्त्र, पोथी और कुंजी पूजन

Sirmaur: Weapons, scriptures, and keys worshipped on Vijayadashami at Trilokpur Temple
Sirmour
20 Oct 2026

विजयदशमी पर हमीरपुर में आरएसएस का पथ संचलन, स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाकर दिखाया अनुशासन

RSS holds a march in Hamirpur on Vijayadashami; volunteers demonstrate discipline by marching in perfect step
Hamirpur (Himachal)
20 Oct 2026

शाहजहांपुर: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका, पुलिस से भिड़े

NSUI activists burned an effigy of the Chief Election Commissioner in Shahjahanpur
Shahjahanpur
20 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed